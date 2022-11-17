В Казахстане задержаны семь человек, готовивших беспорядки в день выборов президента

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Комитета нацбезопасности Казахстана при содействии органов прокуратуры предотвратили массовые беспорядки в день президентских выборов, сообщила в четверг пресс-служба КНБ.

"17 ноября 2022 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате спецоперации задержаны семь человек.

"С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей", - говорится в сообщении.

По данным КНБ, роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.

"Члены группы изготовили оборудование - т.н. "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения. Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений - автомат Калашникова, нарезное ружье "Merkel", два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", т.н. "бутылкометы", канистры с бензином, рации", - рассказали в пресс-службе.

По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства, отметили в ведомстве.

Начато расследование по ч.2 статьи 179 (Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя) и ч.1 статьи 272 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Казахстана.

"Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.