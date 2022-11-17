В МИД РФ заподозрили Украину в нежелании вести переговоры с Россией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Выдвигаемые Киевом предварительные условия для переговоров свидетельствуют о нежелании украинской стороны начать этот процесс, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В связи с тем, что в последние дни много разных спекуляций насчет того, существуют какие-то предварительные условия, не существуют предварительные условия... Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия, контрпродуктивно. Это значит, люди не хотят переговоров и не хотят результата", - сказал Рябков в интервью RTVI.

"Это ровно то, что мы видим сейчас в позиции Киева. Они не хотят переговоров, поэтому они выдвигают предварительные условия", - отметил замминистра.

По словам дипломата, "одно дело предварительные условия, а другое дело - позиция, которая отрабатывается".

"Позиция, безусловно обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в Российскую Федерацию. Позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед специальной военной операцией, эта позиция незыблема. Но это не предварительное условие. Мы должны эту позицию реализовать в ходе переговоров", - пояснил Рябков.

"Вот, что стоит перед нами и перед теми, кто непосредственно вовлечен был раньше и думаю, будет дальше вовлечен на каком-то этапе в переговорный процесс", - добавил он.