Саммит АТЭС стартует в Бангкоке в пятницу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается в пятницу в Бангкоке (Таиланд).

Российскую делегацию на саммите АТЭС, который продлится два дня, возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Основными мероприятиями саммита станут два пленарных заседания, которые пройдут 18 и 19 ноября. Тема первого - "Сбалансированный, всеобъемлющий и устойчивый рост". Второе заседание будет посвящено вопросам развития торговли и инвестиций. Программа саммита также предусматривает встречу глав делегаций с деловым консультативным советом АТЭС.

"В числе ключевых приоритетов России в рамках АТЭС - укрепление и развитие глобальных цепочек добавленной стоимости, улучшение инвестиционного климата и деловой среды, поддержка МСП, раскрытие потенциала цифровых технологий и возможностей для граждан", - сообщили в секретариате Белоусова.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин, который в четверг представлял Россию на министерской встрече министров иностранных дел стран АТЭС, отмечал, что ситуация на саммите АТЭС менее обостренная, чем на ранее прошедшем на этой неделе саммите G20.

"Мы добиваемся того, чтобы в итоговой декларации, как это в итоге получилось на Бали (на саммите G20 в начале недели - ИФ), были сбалансированно отражены подходы. Мы признаем, что у целого ряда стран совершенно различные подходы - от жестких до взвешенных, сочувствующих и поддерживающих нашу линию. В "двадцатке" (саммит G20 - ИФ) получилось после очень тяжелых переговоров на это выйти. Здесь изначально платформа была чуть менее обостренная", - прокомментировал он в четверг журналистам ход встречи.

"Мне кажется, что таиландское председательство понимает значимость момента, понимает в том числе значимость наработок на Бали - почти половина участников (G20 - ИФ) находится здесь. Поэтому у меня есть надежда, что мы вырулим на для всех приемлемое, в том числе для нас, решение", - заявил Панкин.

АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.