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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Инфляция в Японии в октябре достигла максимума с января 1991 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам 14-го месяца подряд.

Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 3%.

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Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,6% в годовом выражении - максимально с февраля 1982 года - после подъема на 3% в сентябре. Показатель превысил двухпроцентный целевой ориентир центробанка седьмой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,5%, сообщает Trading Economics.

Продукты питания в Японии подорожали на 6,2%, топливо, электро- и водоснабжение - на 14,6%, в том числе электричество - на 10,9%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 2%.

Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 0,6% - это максимальные темпы повышения с апреля 2014 года. В сентябре показатель увеличился на 0,3%.

Япония инфляция
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