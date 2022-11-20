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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Голосование на выборах президента завершилось в большинстве регионов Казахстана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В большинстве регионов Казахстана в 20:00 астанинского времени (17:00 по Москве) завершилось голосование на выборах президента страны, начат подсчет голосов избирателей.

Между тем в западных регионах страны - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Кызылординской области с учетом временной разницы голосование продлится еще один час и завершится в 21:00 (18:00 по Москве).

По данным Центризбиркома, по состоянию на 18:00 (15:00 по московскому времени) на выборах президента проголосовали 67,85% граждан республики, имеющих право голоса.

Население Казахстана превышает 19,6 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 950 тыс. 485 человек. Центризбирком принял решение изготовить "с учетом резерва" 12 млн 69 тыс. 990 избирательных бюллетеней.

Казахстан
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