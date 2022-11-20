Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал поддержку кандидатуре Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах, которые проходят в Казахстане в воскресенье.

"Я кому передал власть добровольно? Знаете, да? Я тогда еще сделал свой выбор и (этот - ИФ) выбор до конца", - заявил он журналистам.

"Сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно, есть, государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа вокруг одного президента. (...) Надеюсь, наши люди это понимают", - добавил Назарбаев.

Он заявил, что считает справедливым решение суда в отношении своего племянника Кайрата Сатыбалдыулы, приговоренного к шести годам лишения свободы. "Если оно было несправедливым, человек, который в это не верит, должен выразить свое несогласие и пожаловаться. Поэтому, куда бы мы не пошли, решает судебная система", - добавил первый президент Казахстана.

Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса. В сентябре суд №2 района Байконур в Астане признал Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет.

Первый президент Казахстана высказался и о своем бывшем соратнике, экс-председателе КНБ республики Кариме Масимове, подозреваемом в государственной измене. "Меня это тоже очень интересует, я тоже жду окончания следствия и суда, чтобы понять, что явилось причиной и кто за этим стоит", - сказал Назарбаев.

Экс-глава КНБ республики Карим Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января этого года по подозрению в государственной измене. Позже были задержаны его заместители. Бывшее руководство спецслужбы заподозрили в насильственном захвате власти во время январских беспорядков в Казахстане. Их дело расследовалось под грифом "совершенно секретно". В минувшую пятницу в Астане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось рассмотрение дела Масимова под грифом "совершенно секретно".