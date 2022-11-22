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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Поставки апельсинового сока из Бразилии в США подскочили до рекорда

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Поставки апельсинового сока из Бразилии в США подскочили до рекорда за первые четыре месяца сезона этого года из-за неурожая во Флориде.

За июль-октябрь экспорт сока из Бразилии в Штаты вырос на 58% и достиг 112,5 тыс. тонн, говорится в сообщении министерства внешней торговли Бразилии.

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Такой резкий скачок поставок произошел после того, как апельсиновые рощи в американском штате Флорида пострадали от последствий урагана "Иэн", обрушившегося на юго-восточное побережье США в сентябре. В результате урожай апельсинов в стране в этом сезоне стал худшим за последние 79 лет.

В то же время в Штатах запасы апельсинового сока – излюбленного напитка во время завтрака американцев, упали до минимума за 45 лет, согласно данным министерства сельского хозяйства страны.

Между тем эксперты предупреждают о глобальной нехватке апельсинов, что может спровоцировать резкий подъем цен на этот фрукт и соки из него. В этом году по итогам третьего года подряд спрос на апельсины может превысить предложение. Аналитики Rabobank прогнозируют, что к началу следующего года цены на апельсины в развитых странах Европы и США могут подскочить на 20-30%.

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