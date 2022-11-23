Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 639 млн

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 639 017 016, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 623 604 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 386 225 и 1 077 777.

Индия - 44 671 300 и 530 596.

Франция - 37 641 319 и 159467.

Бразилия - 35 052 152 и 689 155.

Германия - 36 280 371 и 156 951.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 850,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 296 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 416, в Бразилии - 3 200, в Германии - 1 871.