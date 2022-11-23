Россия в Астане убеждала Турцию не проводить наземную операцию в Сирии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия на встрече в "астанинском формате" убеждала Турцию воздержаться от полномасштабной наземной операции на северо-востоке Сирии, заявил на брифинге после встречи спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно же, воспользовались "астанинской площадкой" для того, чтобы провести очень подробные беседы с нашими турецкими коллегами и убедить их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных каких-то наземных операций", - сказал он.

Российская сторона считает, что "в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия не только в регионе северо-востока Сирии, на территории самой Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе".

"Этого, конечно же, допустить нельзя. Мы рассчитываем на то, что наши доводы будут услышаны в Анкаре, что будут найдены другие варианты решения существующей проблемы. И, конечно же, к этому Россия будет призывать и дальше, постарается оказать посильную помощь в решении этой курдской проблемы", - отметил спецпредставитель президента.

По его словам, Россия "по-прежнему призывает наладить более плотный (диалог - ИФ) и активизировать контакт между курдами и Дамаском".

Лаврентьев напомнил, что Москва "считает деструктивной линию, которую проводят США на северо-востоке Сирии", поставляя курдам вооружения и технику. По его словам, уже вызывает сомнения, "что вот эти теракты, за которым, как нам сообщили наши турецкие партнеры, стоит Рабочая партия Курдистана, являются какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры". "Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана", - заявил он.

В последние дни ВС Турции нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об ударах турецких военных по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и в Ираке, заявлял, что устранит исходящую от них "террористическую угрозу". Он не исключил проведения наземной операции против этих повстанцев и добавил, что она начнется "в наиболее верное для страны время".