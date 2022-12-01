Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Глава Пентагона заявил о несогласии США с действиями Турции на севере Сирии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность ситуацией на севере Сирии и турецкими авиаударами по позициям курдских военизированных формирований.

"Он выразил обеспокоенность эскалацией боевых действий на севере Сирии (...), включая недавние авиаудары, некоторые из которых напрямую угрожали безопасности американских военных, которые работают с местными партнерами над разгромом ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация)", - говорится в сообщении.

Остин "призвал к деэскалации и завил о решительном несогласии министерства с новой турецкой военной операцией в Сирии".

При этом американский министр "подтвердил важность стратегических отношений между США и Турцией".

Как сообщалось, турецкие ВВС нанесли удары по позициям курдских военизированных формирований Сирийских демократических сил (СДС) на севере Сирии и в Ираке. Удары стали ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть и ранения получили более 80 человек. Анкара возложила ответственность за атаку на курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности", в том числе посредством наземной операции в Сирии.

США Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд
Военная операция на Украине

CNN сообщил о планах США расширить программу подготовки военнослужащих Украины

В "Исламском государстве" сообщили о гибели своего лидера

Рост цен на нефть превышает 3% после выхода данных о снижении запасов в США

"Газпром" не признает правомерность требований Uniper о возмещении убытков

Великобритания ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и еще нескольких чиновников РФ

Пандемия коронавируса

В китайском городе Гуанчжоу ослабили введенный из-за COVID-19 локдаун

В китайском городе Гуанчжоу ослабили введенный из-за COVID-19 локдаун

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Орбиту МКС подняли на 2,1 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Орбиту МКС подняли на 2,1 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Минобороны РФ заявило о проведении самолетами России и Китая патрулирования в АТР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });