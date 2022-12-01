Глава Пентагона заявил о несогласии США с действиями Турции на севере Сирии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность ситуацией на севере Сирии и турецкими авиаударами по позициям курдских военизированных формирований.

"Он выразил обеспокоенность эскалацией боевых действий на севере Сирии (...), включая недавние авиаудары, некоторые из которых напрямую угрожали безопасности американских военных, которые работают с местными партнерами над разгромом ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация)", - говорится в сообщении.

Остин "призвал к деэскалации и завил о решительном несогласии министерства с новой турецкой военной операцией в Сирии".

При этом американский министр "подтвердил важность стратегических отношений между США и Турцией".

Как сообщалось, турецкие ВВС нанесли удары по позициям курдских военизированных формирований Сирийских демократических сил (СДС) на севере Сирии и в Ираке. Удары стали ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть и ранения получили более 80 человек. Анкара возложила ответственность за атаку на курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности", в том числе посредством наземной операции в Сирии.