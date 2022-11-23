Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Великобритания поставит Украине еще 10 тысяч артиллерийских снаряд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Британские власти передадут Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов и уже направили Киеву вертолеты Sikorsky SH-3 Sea King, сообщило британское Минобороны.

"Артиллерийские снаряды усилят украинский оборонный потенциал и их отправят в эту страну в то время, как первая партия вертолетов Sea King поступает на Украину, чтобы дать ей возможность вести поисково-спасательные операции", - отмечается в заявлении.

Служащие ВМС Британии провели шестидневный курс обучения пилотирования Sea King для десяти украинских экипажей и инженеров.

В Минобороны напомнили, что в минувшие выходные премьер Британии Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму в 50 млн фунтов стерлингов. В пакет помощи вошли, в частности, 125 зенитных пушек и средства борьбы с беспилотниками, включая радары и системы радиоэлектронной борьбы.

Великобритания Украина Sikorsky SH-3 Sea King Минобороны Риши Сунак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Анкара готова при необходимости начать сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });