Великобритания поставит Украине еще 10 тысяч артиллерийских снаряд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Британские власти передадут Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов и уже направили Киеву вертолеты Sikorsky SH-3 Sea King, сообщило британское Минобороны.

"Артиллерийские снаряды усилят украинский оборонный потенциал и их отправят в эту страну в то время, как первая партия вертолетов Sea King поступает на Украину, чтобы дать ей возможность вести поисково-спасательные операции", - отмечается в заявлении.

Служащие ВМС Британии провели шестидневный курс обучения пилотирования Sea King для десяти украинских экипажей и инженеров.

В Минобороны напомнили, что в минувшие выходные премьер Британии Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму в 50 млн фунтов стерлингов. В пакет помощи вошли, в частности, 125 зенитных пушек и средства борьбы с беспилотниками, включая радары и системы радиоэлектронной борьбы.