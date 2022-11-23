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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что Запорожская АЭС получает энергию от аварийных дизельных генераторов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС получает энергию от аварийных дизельных генераторов, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Запорожская АЭС в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и теперь полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций ядерной безопасности", - говорится в заявлении Гросси, размещенном на сайте агентства.

Он уточнил, что восемь из 20 дизельных генераторов обеспечивают объект резервным электричеством, остальные переведены в режим ожидания.

По словам Гросси, аварийные дизельные генераторы могут обеспечивать резервное электроснабжение станции в течение не менее десяти дней.

МАГАТЭ Запорожье
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