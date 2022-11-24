Замгенсека ООН потребовал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Обстрелы Запорожской АЭС безрассудны и опасны, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС. Обстрелы станции в выходные являются безрассудными и достойны сожаления. Подчеркиваю опасность этих обстрелов", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Ди Карло, "все военные действия на станции и вокруг нее должны немедленно прекратиться".

Ранее в министерстве обороны России заявили, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в воскресенье с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС. В его заявлении говорилось, что эксперты агентства по итогам осмотра Запорожской АЭС после недавних обстрелов не зарегистрировали прямой угрозы ядерной безопасности.

Однако, по словам Гросси, обстрелы станции в минувшие субботу и воскресенье стали наиболее серьезным инцидентом за последние месяцы.

В среду Гросси заявил, что запорожская АЭС в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и теперь полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций ядерной безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российской армии.