Корабль Cargo Dragon сблизился с МКС для предстоящей стыковки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту Земли, в воскресенье сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

Как отмечается в сообщении, корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции будет осуществлена в автоматическом режиме в 7:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве).

"Грузовик" доставит на МКС около 3,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В негерметичном отсеке корабль привезет две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.