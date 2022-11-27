Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Корабль Cargo Dragon сблизился с МКС для предстоящей стыковки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту Земли, в воскресенье сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

Как отмечается в сообщении, корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции будет осуществлена в автоматическом режиме в 7:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве).

"Грузовик" доставит на МКС около 3,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В негерметичном отсеке корабль привезет две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Cargo Dragon SpaceX МКС НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

Токаев вступил в должность президента Казахстана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });