Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщает в понедельник госагентство БелТА.

"В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещения - ИФ). Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения", - сказал Лукашенко.

"Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся", - добавил белорусский президент.