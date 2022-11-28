Четверть крупнейших компаний Японии планируют повысить цены в 2023 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Почти четверть ведущих японских компаний намерены повысить цены на свою продукцию в следующем году на фоне роста стоимости сырья и ослабления иены. Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Kyodo News.

Kyodo News опросила 80 компаний, включая Toyota, Nintendo и Shiseido, в период с 7 по 21 ноября. Порядка 23% респондентов сообщили, что они думают над увеличением цен, а 49% еще не определились со своей дальнейшей ценовой стратегией. Только Torikizoku Holdings, оператор традиционных японских баров, сообщил, что не собирается повышать цены.

В частности, производитель бумажной продукции Daio Paper планирует увеличить цены на туалетную бумагу и бумажные полотенца более чем на 20% с 21 января. По словам президента компании Йорифусы Вакабаяси, падение объемов продаж является неизбежным, и компания будет стараться сохранить прибыль.

Инфляция в Токио в ноябре достигла 3,6%, что является рекордным показателем с 1982 года. Общенациональные данные будут обнародованы в конце декабря.