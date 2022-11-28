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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции обсудят в Бухаресте вопросы членства в НАТО

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции во вторник проведут в столице Румынии Бухаресте трехстороннюю встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

"Министры иностранных дел завтра проведут трехстороннюю встречу", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит финское агентство STT.

Переговоры в столице Румынии пройдут в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО. Финляндия и Швеция впервые примут участие в этом формате в качестве членов-наблюдателей НАТО.

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Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО как только все государства-члены Альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Венгрия, как ожидается, может ратифицировать соответствующие протоколы в начале будущего года.

В то же время Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от Швеции и Финляндии объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В Москве критически относятся к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

НАТО Турция Финляедия Швеция
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