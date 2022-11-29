МАГАТЭ намерено усилить присутствие на украинских АЭС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ увеличит число своих сотрудников на украинских АЭС, заявил во вторник гендиректор международной организации Рафаэль Гросси.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры", - написал Гросси в твиттере.

Кроме того, он сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжим работать вместе для создания в срочном порядке зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - добавил Гросси, разместив фотографию с Кулебой.