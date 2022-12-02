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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 644 млн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 644 млн 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 637 650 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 923 115 и 1 081 147.

Индия - 44 674 138 и 530 624.

Франция - 38 115 885 и 160 66.

Бразилия - 35 302 137 и 689 945.

Германия - 36 530 020 и 158 109.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 852,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 305 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 425, в Бразилии - 3 204, в Германии - 1 885.

Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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