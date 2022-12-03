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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Киргизии сделал три предупредительных выстрела в воздух, сообщает в субботу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Киргизии", - сообщили в погранслужбе.

По ее данным, во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (Таджикистан) произошла перепалка между гражданином Киргизии и гражданами Таджикистана, которые начали нецензурно выражаться в адрес киргиза. Между ними началась драка.

"С целью недопущения эскалации конфликта и разгона граждан киргизстанец применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего в настоящее время проводится встреча на уровне пограничных представителей Киргизии и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку", - отметили в ведомстве.

Между тем, таджикская сторона сообщает о госпитализации одного человека.

Издание "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-секретаря председателя города Исфары сообщило, что в субботу примерно в 10 часов (местное время) "граждане Киргизии избили арматурой жителя села Сомониен джамоата Чоркух Таджикистана".

Как пишет издание, "после этого киргизские пограничники произвели несколько выстрелов в таджикскую сторону".

Сообщается, что пострадавший житель госпитализирован, пограничники двух стран ведут переговоры.

Официальные власти пока не комментировали данный инцидент.

Киргизия Таджикистан
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