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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

В Бишкеке заявили, что не получится наказать виновников сентябрьского конфликта на границе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Киргизии завершила расследование вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, произошедшего в сентябре 2022 года и пришла к выводу, что виновных наказать невозможно, заявил на пресс-конференции генпрокурор страны Курманкул Зулушев.

"Военная прокуратура провела расследование по факту вторжения на территорию Киргизии, следствием установлены виновники, однако привлечь их к ответственности не предоставляется возможным, поскольку эти люди являются гражданами другой страны, - сказал он. - Привлечение к ответственности виновных вызывает большой вопрос. Я ограничусь таким ответом, так как это вопрос границ".

По его словам, материальный ущерб определен, все, кто интересовал следствие, были допрошены.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября 2022 года. По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 63 человека, ранения получили 206 человек. Предварительная оценка киргизской стороны от боестолкновений превысила $37 млн.

25 сентября комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта и договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на госгранице.

Уголовное дело по фактам боестолкновений Генпрокуратура Киргизии возбудила по статье "Преступления против мира".

Киргизия Таджикистан Курманкул Зулушев Генпрокуратура
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