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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

WSJ сообщило, что передаваемые Украине HIMARS не смогут запускать дальнобойные ракеты

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США втайне внесли изменения в конструкцию передаваемых Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы из этих установок нельзя было запускать ракеты дальнего действия. Об этом сообщило в понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Официальные лица США заявили: Пентагон модифицировал эти установки так, чтобы с них нельзя было пускать ракеты дальнего действия, включая тактические баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 300 км", - пишет издание.

WSJ поясняет, что подобные модификации, о которых ранее не сообщалось, гарантируют неспособность украинских военных запускать из HIMARS ракеты ATACMS, если они получат их у другой страны, ранее купивших ATACMS у США. Также военных Украины лишили возможности применять с HIMARS другие подобные ракеты, которые Украина сможет произвести сама или приобрести где-либо еще.

Издание отмечает, что такой подход демонстрирует то, как "администрация президента США Джо Байдена балансировала между поддержкой украинских сил и риском эскалации с Москвой".

Пентагон и Белый дом отказались комментировать эту информацию.

Издание напоминает, что с июня США поставили Украине 20 единиц HIMARS и большое количество ракет со спутниковой системой наведения с дальностью полета почти в 80 км.

США Украина HIMARS
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