В Белом доме не исключают будущих изменений "потолка" цен на нефть РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США считают, что установление "потолка" цен на российскую нефть приведет к фиксированной скидке на нее, и не исключают корректировки предела цен в случае необходимости, заявил в понедельник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Эта мера не означает, что мы не может вернуться назад и пересмотреть ценовой "потолок", если понадобится", - приводит The Wall Street Journal слова Кирби с брифинга.

"Мы уверены, что этот "потолок" зафиксирует скидку на российскую нефть", - подчеркнул Кирби.

По его словам, в Вашингтоне считают важным обеспечить стабильность рынка энергоресурсов, и президент США Джо Байден по мере необходимости продолжит оценивать запросы рынков.

В понедельник вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть (price cap). Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заявлял, что Россия считает применение инструмента "потолка" цен на нефть, введенного ЕС, нерыночным, обдумывает механизм запрета на его применение и готова даже несколько сократить добычу нефти в случае, если страны захотят применять его.

"Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", - сказал он.