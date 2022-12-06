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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 645,7 млн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 645 785 395, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 642 227 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 023 0619 и 1 081 638.

Индия - 44 675 006 и 530 633.

Франция - 38 278 536 и 160 285.

Бразилия - 35 396 191 и 690 229.

Германия - 36 млн 604 тыс. 648 и 158 тыс. 386.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 852,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 306 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 428, в Бразилии - 3 205, в Германии - 1 888.

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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