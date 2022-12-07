Турция готова начать сухопутную операцию на севере Сирии, если курды не отведут силы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции намерены начать сухопутную операцию против курдских формирований, если те не отведут войска за ближайшие две недели, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на турецкие источники.

Один из собеседников сообщил телеканалу, что Турция, по его информации, потребовала от России и США убедить группировку Сирийские демократические силы (СДС) покинуть северные города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб, также известный как Кобани, в течение двух недель. Пересматривать этот дедлайн Анкара не планирует, подчеркивает "Аль-Джазира".

В ответ на это требование, по информации телеканала, США предложили реорганизовать СДС и предоставить арабским представителям этой группировки больше полномочий в управлении тремя заинтересовавшими Анкару городами. Однако в Турции заявили, что перед тем, как они будут рассматривать предложения США, необходимо лишить СДС контроля над нефтяными объектами на севере Сирии.

СДС - это поддерживаемый США военный альянс, ядро которого составляют курдские силы самообороны, однако в нем есть и арабские бойцы. Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими структурами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".