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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Италии задержали безработного, угрожавшего убийством премьеру страны и ее дочери

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Итальянские правоохранительные органы задержали 27-летнего безработного сицилийца, который распространял в твиттере сообщения с угрозами убийства в отношении председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони и ее шестилетней дочери, сообщает в среду итальянский телеканал Rai News.

По данным телеканала, таким образом задержанный выражал недовольство в связи с планами итальянского правительства снизить уровень помощи безработным.

Ранее сообщалось о том, что правительство Италии в следующем году намерено ограничить ряд социальных льгот.

Италия
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