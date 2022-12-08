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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Песков сказал, что заявления Берлина поощряют Киев к новым атакам на Россию

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Оценки, прозвучавшие от представителя кабинета министров ФРГ, о том, что Украина не обязана ограничиваться своей территорией для обороны, поощряют дальнейшие атаки Киева на РФ и не способствуют разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, поощряется и, безусловно, такие заявления - они, собственно, продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не поощряются ли новые атаки на РФ со стороны Киева заявлениями представителя кабинета министров ФРГ о том, что Украина не обязана ограничиваться своей территорией для обороны.

Ранее, по данным СМИ, соответствующее заявление сделал спикер кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Германия Украина Дмитрий Песков
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