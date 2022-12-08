США утверждают, что при обмене Бута на Грайнер не ожидали никаких уступок

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - США не были готовы как к уступкам со своей стороны, так и не рассчитывали на уступки со стороны России в процессе переговоров, касающихся обмена американки Бриттни Грайнер на гражданина России Виктора Бута.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отрицательно ответила на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бут отбывал наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.

17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в ее багаже обнаружили гашишное масло, после чего она была задержана.

В суде Грайнер заявила о частичном признании вины и пояснила, что не имела умысла нарушать закон и что взяла с собой наркотики по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи, содержащие медицинскую марихуану, были выписаны ей в США врачом как обезболивающие.