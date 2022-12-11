Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье с японским лунным посадочным аппаратом Hakuto-R, совершила успешную управляемую вертикальную посадку на площадку на космодроме во Флориде, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США (10:38 по Москве).

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, совершила вертикальную посадку примерно через 8 минут после старта на площадку LZ-2 на мысе Канаверал.

Примерно через 47 минут после старта японский лунный аппарат должен отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и начать самостоятельный полет к естественному спутнику Земли.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.