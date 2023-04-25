Утрачена связь с японским лунным аппаратом Hakuto-R

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты компании ispace утратили связь с японским посадочным аппаратом Hakuto-R, который должен был сесть на поверхность Луны в 19:40 по московскому времени, сообщил в ходе трансляции на сайте компании ее руководитель Такэси Хакамада.

"Мы подтверждали, что смогли установить связь с аппаратом до завершающего этапа посадки, однако сейчас мы утратили связь. Мы должны предположить, что мы не смогли осуществить посадку на лунную поверхность", - сказал он.

По его словам, инженеры продолжают оценивать ситуацию и пытаются определить статус аппарата.

За час до предполагаемой посадки Hakuto-R, находившийся на окололунной орбите, совершил последовательность действий, необходимых для успешного прилунения: включил двигатель на торможение и сбросил скорость для осуществления посадки. Непосредственно перед посадкой инженеры утратили связь с аппаратом.

Hakuto-R был запущен с Земли 11 декабря 2022 года с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. 21 марта он был выведен на лунную орбиту.

Это полностью частная миссия. Hakuto-R мог стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Посадочный модуль массой 1 тонна должен был прилуниться в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли.

Оснащенный рядом научных приборов аппарат должен был выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 м, на Луну был отправлен и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг.

Также на Луну должен был быть доставлен миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весом всего 250 граммов и шириной около 8 см, имеет форму шара.