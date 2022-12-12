Посол РФ в Великобритании заявил, что его задача состоит в донесении точки зрения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" сообщил, что посольство регулярно поддерживает контакты с Foreign Office (МИД Великобритании), при этом дипломатия посольства состоит в поддержании контактов и донесении точки зрения.

"Мы поддерживаем контакты с Foreign Office (МИД Великобритании). И они происходят с определенной регулярностью. В основном мы обсуждаем с британскими дипломатами работу посольства Британии в Москве и дипмиссии РФ здесь. Мы приходим к пониманию, что она должна быть примерно одинаковая. Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог. Если у нас возникают непреодолимые трудности, то тогда это зеркально отражается на работе британского посольства в Москве", - сказал посол.

Келин отметил, что "дипломатия сейчас состоит в поддержании необходимых контактов, в поддержке соотечественников и донесении точки зрения. То есть круг задач постоянно видоизменяется".

Касаясь вопроса, почему именно Британия стала одним из главных факторов конфликта на Украине, Келин заявил, что "британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США, которые все эти годы пытались из Украины создать анти-Россию, то есть проект, который ослабил бы Москву".

Отвечая на вопрос издания о том, есть ли после ухода из жизни королевы Елизаветы II какой-то контакт с новым монархом Карлом III, дипломат сказал, что такого контакта нет.

"Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством", - добавил Келин.