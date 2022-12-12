Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Посадочная капсула тестового беспилотного американского лунного космического корабль Orion в воскресенье после приводнения в Тихом океане была взята на борт десантного корабля ВМС США USS Portland, сообщило NASA.

Приводнение спускаемой капсулы корабля в рамках завершения лунной миссию Artemis I ("Артемида-1) было осуществлено в воскресенье в 12:40 по времени Восточного побережья США (в 20:40 по Москве) в Тихом океане вблизи острова Гуадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорнии. Перед вхождением в земную атмосфера посадочная капсула космического корабля Orion отделилась от его служебного модуля.

Состояние капсулы вслед за приводнением было тщательно обследовано экспертами, и примерно через два часа она была затянута на тросах в доковую камеру десантного корабля ВМС США USS Portland. Корабль доставит ее в порт Сан-Диего 13 декабря, а затем она будут перевезена в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Корабль Orion вернулся на Землю после более чем 25-суточной лунной миссии. В ходе нее он дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км. Нахождение корабля этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. При этом Orion побил рекорд дальности полета от Земли для космических кораблей, предназначенных для пилотируемых полетов.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

На его борту находился манекен, датчики на котором должны были измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.