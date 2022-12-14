В Ла-Манше потерпела крушение лодка с мигрантами

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Береговая охрана, ВМС Великобритании совместно с полицией графства Кент в среду проводит поисково-спасательную операцию после получения информации о крушении лодки с мигрантами в проливе Ла-Манш, сообщает Sky News.

По поступающим с места происшествия данным, на борту лодки, которая затонула, находились от 30 до 50 человек, некоторые продолжают оставаться в воде, некоторые скончались от переохлаждения.

О количестве жертв пока не сообщается.

Первоначально сообщение о том, что в Ла-Манше терпит бедствие лодка с мигрантами, британцы получили от французских коллег. Спасательные службы Франции также участвуют в этой операции.

Sky News напоминает, что год назад, 24 ноября 2021 года, в Ла-Манше затонула резиновая лодка, в которой находились 34 человека.

Согласно данным, которые собрал телеканал, с начала 2022 года пролив Ла-Манш на различных плавсредствах пересекли более 44,7 тыс. нелегальных мигрантов. Это означает, что на каждой из примерно тысячи лодок находились в среднем по 40 человек. За весь 2021 год через Ла-Манш до британских берегов добрались 28,5 тыс. нелегалов.