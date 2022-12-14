В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Британским спасателям удалось спасти 43 нелегальных мигранта, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, но потерпевших крушение, три человека погибли, сообщил в среду Sky News со ссылкой на источник во властных структурах и на самих участников операции.

"Источник в правительстве сообщил о спасении 43 человек, их доставили на территорию Великобритании", - передает Sky News.

"Сотрудник спасательной команды подтвердил, что как минимум трое скончались", - отмечает телеканал.

Не исключается, что количество жертв может возрасти. Спасательная операция продолжается.