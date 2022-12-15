Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

В Великобритании началась массовая двухдневная забастовка медсестер

В Великобритании началась массовая двухдневная забастовка медсестер
Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии проходит первый день забастовки медсестер, в акции участвуют десятки тысяч человек, британские СМИ называют забастовку крупнейшей в истории Национальной службы здравоохранения.

Медсестры требуют повышения зарплат и в целом изменения системы оплаты труда, поскольку при нынешних условиях в системе здравоохранения не хватает персонала, пишет Guardian. Отдельные требования в правительстве уже назвали неприемлемыми.

15 декабря бастующие не работают с 8 утра до 20:00 (с 11 утра до 23 часов по Москве), также они не будут работать 16 декабря. Продолжение акции намечено на 20 декабря. Участники забастовки стоят у медицинских учреждений с плакатами "Нехватка персонала стоит жизней", "Вы аплодировали нам (в разгар пандемии - ИФ), теперь время действовать". Они призывают проезжающих мимо водителей посигналить в знак поддержки.

Забастовка приведет к отмене большинства запланированных приемов у врачей, а также к отмене операций, неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Неонатальные отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии работают в обычном режиме, также не отменяются процедуры химиотерапии и гемодиализа.

13 и 15 декабря в Англии бастовали железнодорожники, их акция вызвала массовые сбои в железнодорожном сообщении. Ожидается, что в пятницу и субботу они также выйдут бастовать.

Позднее в декабре намерены бастовать водители автомобилей скорой помощи и пограничники, ввиду чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб. Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.

Великобритания Англия Уэльс Северная Ирландия NHS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Нью-Йорк Рейнджерс" восьмой раз подряд признан самым дорогим клубом НХЛ

Принятие нового пакета санкций ЕС против России заблокировали Польша и страны Балтии

Гродненские власти развернут пункты обогрева для стоящих у границы с ЕС дальнобойщиков

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

ЦБ Китая влил 650 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 650 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Нефть Brent подешевела до $82,09 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 15 декабря

Уолл-стрит снизилась на итогах заседания Федрезерва и речи Пауэлла

Уолл-стрит снизилась на итогах заседания Федрезерва и речи Пауэлла

Выход космонавтов с борта МКС по российской программе отменен по техническим причинам

Двое погибли и четверо пострадали при пожаре на технологической установке в Ангарске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });