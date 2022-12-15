В Великобритании началась массовая двухдневная забастовка медсестер

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии проходит первый день забастовки медсестер, в акции участвуют десятки тысяч человек, британские СМИ называют забастовку крупнейшей в истории Национальной службы здравоохранения.

Медсестры требуют повышения зарплат и в целом изменения системы оплаты труда, поскольку при нынешних условиях в системе здравоохранения не хватает персонала, пишет Guardian. Отдельные требования в правительстве уже назвали неприемлемыми.

15 декабря бастующие не работают с 8 утра до 20:00 (с 11 утра до 23 часов по Москве), также они не будут работать 16 декабря. Продолжение акции намечено на 20 декабря. Участники забастовки стоят у медицинских учреждений с плакатами "Нехватка персонала стоит жизней", "Вы аплодировали нам (в разгар пандемии - ИФ), теперь время действовать". Они призывают проезжающих мимо водителей посигналить в знак поддержки.

Забастовка приведет к отмене большинства запланированных приемов у врачей, а также к отмене операций, неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Неонатальные отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии работают в обычном режиме, также не отменяются процедуры химиотерапии и гемодиализа.

13 и 15 декабря в Англии бастовали железнодорожники, их акция вызвала массовые сбои в железнодорожном сообщении. Ожидается, что в пятницу и субботу они также выйдут бастовать.

Позднее в декабре намерены бастовать водители автомобилей скорой помощи и пограничники, ввиду чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб. Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.