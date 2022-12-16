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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Работники ряда важных сфер в Британии планируют масштабные забастовки до конца года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок, сообщает в пятницу The Guardian.

Согласно календарю, подготовленному изданием, наиболее активно намерены бастовать транспортники - практически ежедневно представители тех или иных транспортных структур в различных частях Великобритании планируют прекращать работу. Ожидается, что в полноформатном режиме сфера пассажирских перевозок до 31 декабря будет работать лишь три дня - 18, 20 и 21 декабря.

Девять забастовочных дней запланированы до конца года у сотрудников различных социальных служб, три однодневных забастовки намерены провести сотрудники медицинских служб, накануне праздника Рождества - 23 и 24 декабря на забастовку выйдут почтовые служащие.

Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.

Великобритания
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