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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

AP сообщило о намерении Пентагона активизировать обучение украинских военных зимой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные расширят программу военного обучения украинских военнослужащих в зимний период, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам источников, военная подготовка будет проходить на полигоне Графенвёр, расположенном в немецкой Баварии. В сообщении не уточняется, сколько украинских военных США планируют обучить за зиму.

Отмечается, что программа будет включать как занятия по теории, так и тренировки на полигоне. Ожидается, что тренировки завершатся "сложными боевыми учениями с участием батальона".

Агентство указывает, что США уже подготовили около 3,1 тыс. украинских военных. Программы главным образом были нацелены на обучение использования различных видов вооружения, в том числе американских гаубиц и систем HIMARS.

США Украина Германия
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