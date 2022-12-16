В Албании запрос Сербии на ввод сербских сил на север Косово сочли нереальным

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Нереальным назвал премьер Албании Эди Рама запрос Белграда на размещение сербских сил на севере Косово.

По его словам, которые цитирует сербский телерадиоканал РТС, "ввиду роста напряженности конец этого года не является позитивным для отношений Белграда и Приштины".

"Косово никогда более не будет под властью Белграда", - отметил он.

Ранее стало известно о том, что правительство Сербии приняло решение о направлении запроса командованию международных Сил для Косово (КФОР) относительно размещения на севере региона подразделений сербских армии и полиции. Такая возможность предусмотрена резолюцией ООН номер 1244, в которой говорится о присутствии международных сил на территории Косово.

Руководство Сербии приняло решение направить командованию КФОР этот запрос ввиду серьезного осложнения ситуации на севере региона, население которого составляют преимущественно сербы.

На протяжении недели север Косово продолжает оставаться блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции. Ситуация серьезно осложнилась после задержания бывшего сотрудника косовской полиции серба Деяна Пантича.

Армия Сербии покинула сербский автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.