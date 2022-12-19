Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Пострадавшего от взрыва главу "Русского дома" в ЦАР доставят в Москву

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате покушения глава "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый в понедельник будет эвакуирован в Москву, сообщил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

"Он будет эвакуирован сегодня, ему требуется квалифицированное лечение", - сказал Ильин "Интерфаксу".

По данным посольства РФ, покушение на директора "Русского дома" в Банги было совершено в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии. Его состояние остается тяжелым.

МИД РФ ранее сообщил, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр "Русский дом", который "реализует различные программы, направленные на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ЦАР, в том числе по продвижению русского языка и культуры".

Дмитрий Сытый ЦАР Русский дом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Найдено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22"

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования

Семь человек пострадали при пожаре на месторождении в Иркутской области

Семь человек пострадали при пожаре на месторождении в Иркутской области

Факельное горение ликвидировано на месторождении в Иркутской области

Что произошло за день: воскресенье, 18 декабря

Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области локализован

Технологическая установка загорелась на месторождении в Иркутской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });