Пострадавшего от взрыва главу "Русского дома" в ЦАР доставят в Москву

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате покушения глава "Русского дома" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый в понедельник будет эвакуирован в Москву, сообщил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

"Он будет эвакуирован сегодня, ему требуется квалифицированное лечение", - сказал Ильин "Интерфаксу".

По данным посольства РФ, покушение на директора "Русского дома" в Банги было совершено в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии. Его состояние остается тяжелым.

МИД РФ ранее сообщил, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр "Русский дом", который "реализует различные программы, направленные на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ЦАР, в том числе по продвижению русского языка и культуры".