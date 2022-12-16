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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Грайнер пообещала бороться за возвращение других задержанных американцев домой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, освобожденная в начале декабря в результате обмена на гражданина России Виктора Бута, заявила, что благодарна президенту США Джо Байдену за помощь и призвала добиваться возвращения домой других задержанных американцев, в частности Пола Уилана.

"Я благодарна каждому человеку, который боролся за меня", - написала Грайнер в Instagram (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Помимо своей семьи, баскетболистов лиги WNBA и команды адвокатов, Грайнер выразила "особую благодарность" Байдену, вице-президенту США Камале Харрис, госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы решительно настроены вернуть Пола Уилана и всех американцев домой тоже. Я буду использовать свои возможности, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь вам", - добавила она.

Баскетболистка также указала, что призывает всех, кто принял участие в ее освобождении, приложить усилия для возвращения на родину и других американцев, отбывающих заключение за рубежом.

Кроме того, она написала, что намерена выступать за американскую баскетбольную команду "Финикс Меркури" в этом сезоне.

На прошлой неделе в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер Джо Байден
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