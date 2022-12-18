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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Генштаб ВС Белоруссии объяснил выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Генеральном штабе Вооруженных сил Белоруссии объяснили выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным, проходящим сверку учетных данных в военных комиссариатах республики.

"Данное предписание не ограничивает граждан в перемещении или еще в чем-то, является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учетной специальностью, которую он имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части", - сообщил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Белоруссии Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ.

Он подчеркнул, что появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о подготовке к неким военным действиям являются "фейком, ложью". "Предписания получают, во-первых, не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил", - уточнил он.

Представитель Генштаба ВС Белоруссии также отметил, что "данные предписания выдавались и ранее военными комиссариатами, но в связи с тем, что мероприятия по сверке сейчас проходят в более короткий срок, а не в течение года, как это раньше делали военные комиссариаты, то у наших граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно. Данные предписания выдаются ограниченному количеству военнообязанных".

В настоящее время в Белоруссии заканчивается второй этап по проверке и сверке учетных данных военнообязанных. "Более 85% граждан Республики Беларусь из числа военнообязанных данные мероприятия завершили", - сообщил Шальпук.

Белоруссия
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