Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 653 млн

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 653 099 968, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 665 631 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 892 513 и 1 087 410.

Индия - 44 677 310 и 530 674.

Франция - 39 004 649 и 161 400 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 980 882 и 159 884 (данные на утро субботы).

Бразилия - 35 869 526 и 691 810 (данные на утро субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 856. В США на 1 млн жителей скончались 3 324 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 445, в Бразилии - 3 213, в Германии - 1 906.