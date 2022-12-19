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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прорыв в получении энергии в лазерной термоядерной установке, клиторы у змей, а также был ли сверхзвуковой хвост у бронтозавра

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Европейские исследователи проверили гипотезу о сверхзвуковом хвосте бронтозавра. Оказалось, что учет неподвижного крестца и сопротивление воздуха сильно снижают скорость, с которой может болтаться хвост. Движение кончика хвоста, называемого крекером, со скоростью звука оказалось несовместимым с предельными механическими нагрузками, которые способны выдерживать мягкие ткани.

- 15 миллионов жизней – столько, по новым подсчетам ВОЗ, унес ковид за первые два года пандемии. По расчетам исследователей, на 20 стран с самыми высокими показателями избыточной смертности приходится почти половина населения мира – 48,9%.

- Французские ученые вскрыли свинцовый саркофаг XIV века, обнаруженный во время раскопок в соборе Парижской Богоматери. Внутри находились останки знатного средневекового всадника. После смерти искусственно деформированный череп этого мужчины кто-то распилил на две части. Кроме этого саркофага, был вскрыт еще один – там находились останки богатого каноника, умершего в 1710 году. По словам ученых, до наших дней сохранились все его кости, а также волосы и борода.

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- Исследователям из Австралии и США удалось отыскать клиторы – точнее, парные гемиклиторы – у самок девяти видов змей из четырех семейств. Поскольку эти органы пронизаны многочисленными нервными волокнами, ученые полагают, что, подобно клиторам других позвоночных, они служат для сексуальной стимуляции.

- Термоядерную реакцию вполне серьезно можно назвать "святым Граалем" энергетики. Топливом для нее служат доступные человеку изотопы водорода – дейтерия, например, на Земле целый океан. Нет никаких долгоживущих радиоактивных отходов, никаких выбросов парниковых газов. У тех, кто мечтает о неисчерпаемом и чистом источнике энергии, на этой неделе был повод для радости: лазерная установка NIF впервые выдала больше энергии, чем было в излучении, которое запустило термоядерную реакцию. Сайт N+1 разбирался, стали ли мы ближе к мечте.

- Иногда простые числа не так просты, и из них можно создать какой-нибудь рисунок. В этом материале рассказывается, какие картины уже нашлись в простых числах и как математики доказывают их простоту.

- В США успешно завершились клинические испытания местной генной терапии дистрофического буллезного эпидермолиза. При этом врожденном заболевании раны на коже появляются даже от незначительного механического раздражения, из-за чего пациентов с этим редким заболеванием называют "дети-бабочки". В ходе испытаний через полгода после нанесения активного препарата полностью зажили 67% кожных дефектов против 22% при использовании плацебо.

- 35-минутная пробежка по парку и 39 жертв – так выглядит "преступление" суперраспространителя коронавируса, которого недавно вычислили китайские эпидемиологи. Смотрим на историю, которую описывают китайцы, глазами западных вирусологов.

- Горные кускусы (Burramys parvus), обитающие в Австралии, кормятся в основном бабочками богонг (Agrotis infusa), которые миллиардами собираются в местных пещерах для отдыха в жаркие летние месяцы. Однако из-за засухи 2017-2019 годов популяция этих насекомых сократилась на 99,5%. После этого начали вымирать и лишившиеся пищи кускусы. К счастью, благодаря трехлетнему периоду обильных дождей численность бабочек начала восстанавливаться, что дало надежду на выживание для кускусов и других питающихся этими насекомыми животных.

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