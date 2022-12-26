Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прочитанная полная последовательность человеческой Y-хромосомы, научные прорывы и провалы года по версии журнала Science, а также рискующие по-человечески орангутаны и гориллы

Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Генетический стандарт человека стал на одну хромосому длиннее. Спустя полгода после выхода новой, почти полной версии человеческого генома, ученые наконец-то собрали последний недостающий элемент – Y-хромосому. Ученые также подтвердили, что собранная последовательность может работать стандартом при поиске клинически значимых мутаций, а еще – образцом при поиске человеческих "следов" в бактериальной ДНК. Кроме того, авторы научились работать с клетками, в которых было не две копии одной хромосомы, а две разных хромосомы, похожих друг на друга (X и Y). Эта технология еще пригодится в будущем.

- Люди покупают айфоны в кредит и проигрывают деньги в казино. Ученые объясняют такую иррациональность когнитивными предубеждениями. Биологи провели два эксперимента по оценке риска и выяснили, что гориллам и орангутанам тоже свойственны подобные предубеждения. Обезьянам был предложен выбор между фиксированной наградой и сюрпризом – рискованным вариантом, который мог оказаться даже лучше первого, а мог – пустышкой. Обезьяны оценивали свои шансы и выбирали, но не всегда рационально.

- Генетики обследовали 12-летнюю девочку и выяснили, что ей достался лишний участок двадцатой хромосомы. Он придал пациентке бледную кожу и рыжий цвет волос, а вместе с тем повышенный аппетит и тяжелое раннее ожирение. У людей с мутацией на двадцатой хромоcоме белок Агути, который отвечает и за тяжелое ожирение, и за другие особенности внешности, производится не только в коже, но и по всему организму.

- Вслед за журналом Nature итоги года на прошлой неделе подвел и Science, опубликовав список десяти научных прорывов года (и трех провалов). Какие события отметили в этом году редакторы журнала – в этом материале.

- Кто проткнул "Союз", пристыкованный к МКС, – неизвестно, но уже понятно, что трое из семи обитателей станции, скорее всего, остались без спасательной шлюпки. N+1 рассказали, куда пришелся удар, можно ли справиться с его последствиями, и какие варианты действий остались у космонавтов.

- Британские исследователи усомнились в том, что Эдуард Черный принц – видный военачальник времен Столетней войны и старший сын короля Эдуарда III – умер от хронической дизентерии. В качестве более вероятных причин они назвали трехдневную малярию, бруцеллез, воспалительное кишечное заболевание или же долгосрочные последствия от перенесенной острой дизентерии.

- Американские ученые выяснили, что когда разработчики наделяют технологии гендерными характеристиками, например, дают женские или мужские имена продуктам, то люди склонны больше их очеловечивать. Это влечет за собой привязанность – и люди сильнее привязываются к таким девайсам, чем к их гендерно-нейтральным аналогам.