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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

США пригрозили новыми ограничительными мерами против Белоруссии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон может ввести новые ограничительные меры в отношении Белоруссии в случае оказания дополнительной поддержки России, заявил представитель госдепа Нед Прайс в понедельник.

"Если Белоруссия предоставит (России - ИФ) дополнительную помощь для осуществления военных действий на Украине, мы будем уделять этому пристальное внимание", - сказал он в ходе брифинга.

По словам Прайса, если США увидят для этого предпосылки, то "ответят соответствующим образом путем введения дополнительных ограничительных мер".

США Белоруссия Россия
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