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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% четвертый месяц подряд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Таким образом, НБК не меняет их четвертый месяц подряд.

Регулятор оставил ставки без изменений для поддержания достаточной ликвидности на финансовых рынках на фоне замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

Решение было ожидаемым, поскольку на минувшей неделе китайский ЦБ принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

Китай
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