Производитель электромобилей Lucid привлечет более $1,5 млрд в рамках доразмещения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc намерен привлечь более $1,5 млрд в рамках дополнительного размещения акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она продала порядка 56,2 млн бумаг, получив за них около $600 млн на открытом доразмещении в ходе торгов в понедельник.

Еще $915 млн Lucid планирует привлечь в рамках закрытого доразмещения 85,7 млн акций в пользу дочерней компании суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) – Ayar Third Investment Company. Закрытие этой сделки ожидается до конца декабря. Таким образом, PIF сможет еще больше нарастить свою долю в Lucid, которая на данный момент составляет около 60%, согласно данным FactSet.

Lucid намеревается направить привлеченные средства на общие корпоративные цели, включая увеличение капзатрат и оборотного капитала, отмечается в пресс-релизе.

После доразмещения объем акций компании в обращении увеличится на 8% и составит порядка 1,8 млрд бумаг.

Котировки бумаг Lucid на дополнительных торгах в понедельник подскочили на 6,1%. С начала текущего года их цена упала на 81%.