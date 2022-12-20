В Узбекистане вдвое сократят число министерств и ведомств

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Узбекистане будет проведена административная реформа, в результате которой число министерств и ведомств сократится более чем вдвое, а численность госслужащих станет меньше почти на треть, сообщил во вторник президент Шавкат Мирзиеев.

"Я подписал указ об административной реформе. Количество министерств и ведомств будет сокращено с нынешних 61 до 28, численность государственных служащих будет поэтапно сокращена на 25-30%", - сказал Мирзиеев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента.

По словам президента, будут четко определены функции министерств и комитетов, агентств и инспекций, круг полномочий каждого из них, "чтобы не было дублирования".

Мирзиеев отметил, что в ходе реформы многие министры лишатся своих должностей. "На своих постах останутся лишь глубоко знающие свою сферу, самоотверженные, заслужившие поддержку народа", - сказал президент.

В ходе административной реформы будет внедрена система, при которой руководители ведомств, используя свой конституционный статус, станут напрямую работать с премьер-министром.

"То есть проекты постановлений правительства, важные социально-экономические вопросы, касающиеся жизни страны, будут решаться коллегиально, при непосредственном участии глав ведомств", - отметил глава государства.

Мирзиеев подчеркнул, что пора переходить от "ручного управления" к системному управлению, работающему на четкий результат.