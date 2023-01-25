Президент Узбекистана распорядился сократить штат госслужащих на 24%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, который подразумевает сокращение 17 447 государственных служащих, что составляет 24% их нынешнего числа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Указ "О первоначальных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти республики" подписан в рамках ранее объявленной административной реформы.

Сокращение затронет штатные единицы управленческого и производственного персонала, говорится в документе. Число заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается на треть - до 144 человек, а общая предельная численность сотрудников госведомств установлена в 56 573 человека.

В результате сокращения штата госчиновников власти планируют сэкономить 1,5 триллиона сумов (почти $130 млн), отметили в пресс-службе президента.

Административную реформу Мирзиеев анонсировал в декабре. Предполагается, что в результате число министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а численность госслужащих будет поэтапно сокращена на 25-30 процентов.