МКС готовится выполнить маневр для уклонения от космического мусора

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в среду может выполнить маневр уклонения от космического мусора, сообщили в среду в "Роскосмосе".

"Маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора может быть выполнен в 16:42 по московскому времени с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Ранее в среду NASA отменило выход в открытый космос астронавтов в связи с угрозой столкновения с космическим мусором.